POS廠<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='6206'>飛捷（6206）</a>受惠訂單能見度轉佳，雖因春節連假工作天數較少，2020年1月合併營收仍較去年12月續揚。由於專案接單能見度良好，配合產品組合轉佳，公司看好今年營收及獲利可望重返成長軌道，力拚雙位數成長，短期須留意匯率及零組件供應狀況影響。

飛捷2020年1月自結合併營收4.62億元，雖因適逢春節工作天數較少，較去年同期5.57億元下滑17.03％，但在訂單能見度轉佳下，仍較去年12月4.34億元成長4.34億元，表現符合預期。

飛捷行銷中心總經理徐嘉宏表示，今年在主力的歐美地區均有新專案進行中，首季接單狀況良好，訂單需求量優於去年同期，搭配產品結構優化，目標帶動全年營收及獲利均能繳出雙位數成長。法人預期，飛捷今年營收成長幅度可望上看15％。

徐嘉宏指出，飛捷去年擴大對自助服務機（KIOSK）、行動POS、觸控平板（Panel PC）等新產品投資，今年專案接單能見度良好，以單價及毛利較高的KIOSK動能最強，營收可望成長達5成，營收貢獻有機會超越行動POS。

行動POS方面，徐嘉宏指出，去年接獲的中國大陸連鎖咖啡業者專案訂單，今年出貨動能持續，加上接獲歐美博弈應用專案，今年營收亦可望成長達雙位數。整體而言，希望三者合計營收貢獻可自20％提升至26％、朝3成目標邁進。

不過，新冠肺炎疫情導致中國大陸延後開工，使零組件供應成為最大變數。飛捷製造中心總經理卓君弘表示，目前零組件可供應至2月底，預計透過調整兩岸供應商下單比重可降低影響，至多為出貨遞延、不會斷鏈掉單，以最保守情況估算，營收及獲利仍能維持成長。

(時報資訊)