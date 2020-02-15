<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='6275'>元山科技(6275)</a>大陸東莞3個廠區已於2月14日全面復工，初估復工率約40%到60%，元山科技表示，受到大陸地區疫情延後復工影響，2月營收較為保守，如果上下游供應鏈復工順利，預估3月起將逐步恢復到正常水準，審慎樂觀看待今年營運。

受到農曆春節集中，工作天數減半之影響，元山科技1月合併營收為2.35億元，較上月持平，年減18.84%。

近期大陸爆發新冠肺炎疫情，元山東莞廠區也配合防疫作業延後至2月10日陸續申請復工，以生產風扇為主的元山東莞3個廠區已2月10日到2月14日全數拿到地方政府復工核准函恢復生產，目前公司正盤點供應鏈產能，並規劃調度台灣高雄、官田兩廠產線支援，力求出貨順暢無虞。

元山表示，台灣廠區佔整體產值約60%，大陸廠區佔比約40%，目前東莞3個廠區復工率約在40%到60%，如果上下游供應鏈復工順利，預估3月起營運將逐步恢復到正常水準。

儘管第1季有新冠肺炎疫情影響，但因目前高階車款在手訂單無虞，且產能隨東莞復工逐步開出，新廠啟用亦將依原定計劃啟用，元山未來將依市場需求持續擴大產線，元山表示，今年營運審慎樂觀。

(時報資訊)