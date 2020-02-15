墜機過世的布萊恩(Kobe Bryant)今年將叩關名人堂，以籃球成就來說，他是毫無爭議的入選者。老前輩巴克利(Charles Barkley)說：「布萊恩是偉大的籃球員，但他也有個我們都知道的瑕疵，你必須放在一起看。」

巴克利對《今日秀》談到布萊恩當年的性侵官司，「我們要把他當成完整的人來看，我們知道當年發生在科羅拉多的事。這很公平，兩件事並不衝突，都是事實，我們不必假裝他是個英雄。」

布萊恩最終沒被定罪，以民事和解，當年他犯下大錯時24歲。巴克利說他跟布萊恩不熟，「但我聽到他罹難的消息還是很悲傷，感覺像失去了一個家人。」

歐尼爾(Shaquille O'Neal)也提到布萊恩的缺點，布萊恩總是喜歡挑戰和得罪別人，讓他在場外的名聲並不好。「當年我們互相挑戰，很多人認為我們不和，其實這只是工作上的，就像我跟老巴平時也會這樣(歐尼爾和巴克利一起主持TNT節目)。」

「重點是我們心底是尊重彼此的，你們倒回去看影片，當年我們初次奪冠時(湖人1999-00球季)，第一個跳進我懷中慶祝的人是誰，對我而言這就足夠了。」

(中時電子報)