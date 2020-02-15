新冠肺炎重創香港經濟，香港餐飲聯業協會會長黃家和今早出席電台節目表示，新冠肺炎疫情開始後，業界的春酒及團拜活動訂位有80％至90％被取消，單計上個月已經有過百間餐廳結業（歇業），亦有不少員工要放無薪假，情況比2003年SARS時更差。香港零售管理協會主席謝邱安儀說，高消費品生意跌了70％至90％。

東網報導，黃家和指出，餐飲業從業員十分徬徨，擔心業界失業率會大幅飆升，希望勞資雙方共度難關，商討合適安排。他續指歡迎政府按規模向餐廳發放8萬至20萬港元津貼，並舉例一間小型餐館每月開支是10多萬港元，如果有8萬港元津貼，加上少量收入，相信有助紓困。

出席同一節目的謝邱安儀表示，服裝及百貨業生意自除夕起大跌，10日內便跌了50％至60％，當中高消費品生意更跌70％至90％，營業額根本不足以負擔員工薪酬，更不用說支付租金，希望業主可豁免商戶2月份的租金，至於3月至6月的租金，則根據商戶營業額按比例收取。對於政府提出向零售商戶發放8萬港元一次性津貼，她認為可解燃眉之急，協會會向政府建議，津貼如何用得其所，其中一個方法是要協助員工。

工程界議員盧偉國稱，暫時不清楚政府向建造業撥款購買防護裝備的詳情，相信以7000多間承包商及工程顧問公司，以及24萬從業員計，撥款將以億計。不過他指出，業界當前面對的並非錢的問題，而是口罩及清潔用品缺貨，政府應加大力度搜購。盧又稱，不能因為抗疫而暫停社會運作，應探討如何令建造業繼續開工，否則「不病死就餓死」。

(中時 )