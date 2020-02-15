「股神」巴菲特（Warren Buffett）最新持股變化曝光！根據波克夏海瑟威提交給美國證券交易委員會（SEC）的最新資料顯示，巴菲特在2019年第4季買進美國最大連鎖超市克羅格（Kroger）和生技公司Biogen，並加碼了能源股，此外，減持了蘋果和富國銀行的股份。

外媒報導，波克夏海瑟威上季減持了蘋果公司約370萬股的股份，減持比例達1%；還減持14%富國銀行的股票，美國銀行、高盛銀行也分別遭到不同程度的減持。

此外，波克夏海瑟威在2019年第4季開始增持克羅格和Biogen股票，價值分別約5.49億美元和1.92億美元。

2016年初，巴菲特開始增持蘋果股票，隨後波克夏海瑟威一直穩步增持蘋果股份，直到2019年第3季、第4季，才開始適度減持。在2019年第3季，該公司同時出售了蘋果和富國銀行的股票。

但根據文件顯示，蘋果股票仍是巴菲特投資組合中的頭號股票，佔其投資資產的29%。蘋果還被評為波克夏海瑟威50年來最好的投資之一。

(中時電子報)