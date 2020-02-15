新任湖北省委常委、武漢市委書記王忠林，14日就新冠肺炎疫情召開疫情防控指揮部視訊例會。王忠林強調，堅決打好武漢保衞戰。要求各部門將救治患者作為重中之重，繼續新建「方艙醫院」增加床位，配足配齊醫護人員和醫療物資，完善援漢醫療隊各項服務，提高收治率和治愈率，力求做到「床等人」。

王忠林表示，以「行百里者半九十」形容疫情防控工作，稱愈到關鍵階段，就愈要克服厭戰、鬆懈、畏難情緒；另要求各部門將救治患者作為重中之重，繼續新建「方艙醫院」增加床位，配足配齊醫護人員和醫療物資，完善援漢醫療隊各項服務，提高收治率和治愈率，力求做到「床等人」。王又強調要繼續做好救治、防控、物資保障等，與時間賽跑、與病魔較量。

王忠林又要求各級黨政主要負責人，需嚴格履行第一責任人責任，加強統一領導，完善快速發現解決問題的指揮機制；而各級幹部則要靠前指揮，深入一線，落實中央各項決策部署以及省、市工作要求。要嚴格督導督查，採取不發通知、不打招呼、不聽彙報、不用陪同接待、直奔基層、直插現場的「四不兩直」方式，嚴肅查處不擔當不作為亂作為問題。

他強調，要發揮武漢產業優勢，強化物資保障及醫療物資擴能生產和對外採購；另強化輿論引導，加大正面宣傳及訊息發布，及時回應輿論關切，穩定及管控社會，嚴厲打擊各類犯罪行為，包括安全生產、哄抬物價等行為。

(中時 )