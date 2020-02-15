受到新冠肺炎疫情爆發影響，大陸證監會副主席閻慶民15日表示，在疫情發生後，A股部分發行和併購重組受到一定程度的影響，但證監會仍正常收發核發批文，正常推進審核進度，正常推進重組許可受理。此外，A股市場承受疫情衝擊的嚴峻考驗，大致回歸常態化運行。

綜合陸媒報導，針對新冠肺炎疫情對資本市場造成的影響，閻慶民在大陸國務院防疫記者會中分別針對深化改革、防止市場出現異常波動等問題提出相關說法。

閻慶民表示，疫情帶來的衝擊是短期的，要進一步落實深化改革，鎖定五個方面，一是確保多層次市場體系建設，推進科創板制度創新，推進創業板改革推廣試驗，推動新三板改革平穩實施；二是大力發展直接融資，繼續股票IPO常態化；三是確保上市公司品質提高，健全多元化退市機制，促進市場優勝劣汰；四是確保資本市場法治建設；五是促進中長期資金來源。

閻慶民指出，考慮到疫情影響，為紓解相關企業和個人流動性困難，防止市場出現異常波動，根據不同地區受疫情影響情況，支持市場機構分類採取股票質押協議展期，對部分融資融券客戶不主動強制平倉，適當延長客戶補充擔保品的時間等措施。

目前股票質押業務規模穩中有降，場內股票質押融資餘額為人民幣（下同）8,800億元，較峰值時下降45％以上，全市場的融資融券餘額大約1.05兆元，占A股流通市值的2.13％。

此外，閻慶民表示，將進一步提升權益類基金占比，擴大公募基金投顧業務推廣試驗，鼓勵和支持社保、保險、退休金等中長期資金入市，推動個人退休金稅收遞延帳戶投資公募基金政策實施。

(工商 )