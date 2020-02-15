台北內湖區新明路油氣外洩進入第8天，中油昨夜間開挖，今日凌晨找到漏油點，先以夾管完成止漏並回填道路柏油，早上恢復交通，後續將於本月27日前完成附近管段更換作業。至於事故原因，中油判是油管外包覆的防蝕帶破損，導致鋼管腐蝕，會進行檢討避免類似情事再發生。

內湖油氣外漏2月8日發生，中油接日不間開挖取樣尋找漏油處，前日(13日)夜間研判出成功路二段與南京東路六段交叉口附近管線應是漏油段，但因油管附近有電力及電信箱涵，昨天(14日)下午取得相關單位同意後，晚間終以人工方式開挖，今日(15日)凌晨零點8分左右在油管找到漏點，3點20分完成開挖止漏工作並開始回填，7時30分將開挖處鋪設道路柏油並恢復交通，以利民眾通行。

中油表示，後續配合台北市政府要求，立即進行管段更新作業，預計5天內提出施工計畫，27日前完成換管工作。

(中時 )