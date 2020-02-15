《華爾街日報》周五報導，美國國務院將撤離鑽石公主號上的部分美國公民與其家人。

這艘停泊於日本橫濱港外的郵輪爆發嚴重的群聚感染，已經成為中國境外最大的疫區。

報導指出，美國疾病管制與預防中心（CDC）的預防與新發感染科主任Henry Walke表示，美國將派出兩架撤僑包機，從日本接回約380人，預計最快周日抵達美國。

目前美國CDC，以及日本外務省與厚生勞動省尚未就此報導發表評論。

(時報資訊)