《國際社會》華爾街日報：美國將接回鑽石公主號上的僑民 12:332020/02/15 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 《華爾街日報》周五報導，美國國務院將撤離鑽石公主號上的部分美國公民與其家人。 這艘停泊於日本橫濱港外的郵輪爆發嚴重的群聚感染，已經成為中國境外最大的疫區。 報導指出，美國疾病管制與預防中心（CDC）的預防與新發感染科主任Henry Walke表示，美國將派出兩架撤僑包機，從日本接回約380人，預計最快周日抵達美國。 目前美國CDC，以及日本外務省與厚生勞動省尚未就此報導發表評論。 (時報資訊) #美國 #報導 #華爾街日報 #鑽石公主號 #預防 也許您會感興趣 推薦閱讀 鑽石公主號確診激增 老謝：日本恐擔心這件事 15:032020/02/13 財經 擴大華為禁令 美部會傳達共識 04:092020/02/14 全球財經 美國口徑一致 恐擴大華為禁令 04:102020/02/14 兩岸要聞 鑽石公主號成毒船 486先生：我出200萬接回國人 11:572020/02/14 娛樂 鑽石公主號病毒潛伏期已過 北北基解除新冠肺炎警報 14:422020/02/14 社會 鑽石公主號受困日本 香港擬包機接回未感染港人 16:242020/02/14 兩岸 鑽石公主號確診人數狂飆 外交部：已表明想接回國人 16:382020/02/14 生活 另類愛之船 鑽石公主號乘客情人節苦中作樂 19:392020/02/14 國際 謝長廷鼓勵鑽石公主號隔離國人健康地撐下去 18:092020/02/14 國際 鑽石公主號自主管理期滿 台北101員工、旅客皆正常 23:322020/02/14 消費 財經熱門新聞 華爾街巨頭最新持股曝光！蘋果、金融股慘遭減持 - 財經 黑天鵝毀了貿易協議！ 北京兩頭燒...災難在後頭 - 財經 鴻海武漢廠發出致員工第三封信 擬再延後復工 - 財經 - 工商 陸「苦日子」要來了…這3字讓台灣這總統不爽 - 財經 獨家》震撼！華航祭特殊事假 開放留停 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。