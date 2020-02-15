配合政府防疫政策，<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='2880'>華南金(2880)</a>旗下華南銀宣布，受疫情影響的華銀授信客戶還款，得個別向原承貸分行提出申請展延貸款本金及還款期限，華銀將視客戶實際影響情形核予展延，更進一步，客戶可提供因疫情衝擊致訂單或預估營收減少、非自願性失業勞工、無薪假或其他經本行認可之相關證明文件提出申請，針對紓困及展延之最高金額限制得視客戶影響情形議定。

在信用卡還款方面，華銀針對參與第一線救護之醫療人員、經確診遭隔離之患者、因本次疫情滯留於海外無法返台者，華銀將視客戶受影響情形及實際需求，提供信用卡帳款延緩繳款之服務，原則上客戶只要提供醫療人員證明文件、確診居家隔離證明書或滯留國外無法返台相關證明文件等，就可直接向各分行或致電客服專線(02-21810101)提出申請，同步減免違約金及循環息。

對內，華銀原已有規定員工如適逢家庭成員生病或受自主健康管理要求，得申請「家庭照顧假」、「特別休假」或「事假」親自照顧家庭成員，請假期間薪資照給，同時本行配合政府延後高級中等以下學校開學之政策，員工於109年2月11日至2月24日期間，如有照顧12歲以下學童需求者，得請「防疫照顧假」、「家庭照顧假」或「事假」，年度內前述請假日數合計未超過14日，薪資照給。又顧及在大陸、香港及澳門地區分行所有同仁的身體健康，目前已實施分組上班制，每日依分組人員輪流到行工作，其餘人員居家工作，居家工作者薪資照給；此外，華銀員工如因配合防疫措施需進行「居家隔離」或「居家檢疫」者，缺勤期間得申請「防疫隔離」註記，不視為曠職，而且員工如係因公務或海外分行員工因重大事故或緊急醫療需求返台，其於「居家隔離」或「居家檢疫」期間薪資亦照常給付。

(時報資訊)