工業用縫紉機大廠高林股、大陸工業用縫紉機零組件大廠強信-KY兩公司，1月合併營收因過年提前，工作天數減少，雙雙出現負成長，年減幅超過48％。高林股浙江寧波廠尚未接獲復工通知，第一季因工作天數減少，預估營收年減幅一成以上。

強信認為，經過這次疫情，終端成本廠未來會增加自動化設備及自動化裝置，有助於強信自動化設備及裝置業績增長。

高林股1月合併營收1.13億元，年減50.93％，主因過年提前，使得工作天數減少所致。高林股表示，高林股大陸寧波廠原定10日復工，配合當地政府防疫要求，延後至17日復工，開工延後會造成2月工作天數減少，增加銷售不確定性，影響程度需視疫情後續發展及客戶端回應而定。

強信自結1月份營收人民幣近1,795萬元，月減40.27％，年減45.64％；折合新台幣7,777萬餘元，年減幅達48.05％。強信表示，此次受新冠肺炎疫情影響，大陸很多企業延後復工，讓很多企業面臨到復工後的人工問題，強信二家孫公司已於10日復工，迄今回工率近九成，生產不受太大影響。此外，強信經過多年的技術累積及透過工業縫紉機零件（刀類、針位類）內部人機分離，生產線自動化設備的投入，產能逐年提升25％，用工人數也降低15％，公司也會持續以此為目標，降低生產成本。

強信指出，強信2016年至2017年的自動化裝置產品主要以能夠自動切線、切布、送料、收料的裝置為主，像是防鳥巢裝置、自動剪線裝置及自動切帶裝置，產品特性為省時、省力及省工序，針對終端成衣廠生產線的設備進行附屬裝置加裝升級，可以提升人工效率及產能近 40％。2019年開始設計及製作支持一人單機或一人多機工序的自動化設備，像是自動縫下擺、自動上羅紋、包坎壓線二道縫、自動拉褲腰及縫、翻、切羅紋機，提供給終端成衣廠作為周邊縫紉設備生產線，產品特性是自動收料、省時及省人工，用以降低終端成衣廠的用工人數及生產成本，依設備不同可提升生產效率及產能12％～75％不等。

強信指出，強信2020年自動化裝置除了將舊有產品性能提升，更貼近客戶需求外，並開發部分高性價比產品，像是四針六線自動剪線、電子拖輪、1-6 電腦分段裝置及人字車防鳥巢等裝置產品。讓自動化裝置及自動化設備，在產品的性能及研發速度上更具優勢，成立工業縫紉機輔助裝置電機及控制箱生產線，自主研發及設計電控系統，除了可滿足未來自動化裝置的功能及縫製性能外，更可加速新一代產品的升級。其中，自動化設備採取與終端成衣大廠進行策略合作，研發螺紋系列自動切翻上、壓線設備單元，並將自動縫下擺系列延伸，讓設備能自主縫童裝類、袖口及腳口等設備。

(工商 )