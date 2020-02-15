近年來外送平台崛起，不少人紛紛投入懶人商機。台北市北投有名外送員，除了加入兩個外送平台系統，更將競業食物箱同時擺在摩托車上，格外吸路人眼球。而兼差兩個外送平台主因曝光。
經濟不景氣，許多人想靠兼差來為自己加薪，《中時電子報》記者實際找到這位「劈腿外送員」。從事外送服務僅半年，現年47歲的楊先生，受訪時低調不願露面表示「之前做餐飲業將近三十年，因為太累把店收起來，目前算半退休狀態」，記者詢問「為什麼會同時做兩家外送？」楊先生笑答「只是想刷刷存在感，其實我總共做四家，其他沒擺上來」，記者追問「一起做會賺比較多嗎？」楊則透露「我純粹是休閒玩樂在跑，一個月隨便跑3萬多，認真跑可以到6萬多」。
楊向記者談到，因本身有戴近視眼鏡，騎摩托車不喜歡戴護目鏡，但下雨會影響行車視線與安全，所以自己在車上DIY加裝屋頂，這樣跑單就不會淋到雨了。
(中時電子報)
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