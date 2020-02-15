中央流行疫情指揮中心針對新冠肺炎例行記者會

新冠肺炎來勢洶洶，引發口罩荒。中央流行疫情指揮中心今宣布，除了藥局外，即日起衛生所也加入實名制的行列。

口罩實名制6日上路，民眾可憑健保卡、居留證、出入境許可證，每人每周購入2片口罩。指揮中心表示，口罩販售地點原僅限於藥局，即日起，衛生所也加入販售行列，細節將在下午記者會中說明。

(中時 )