自陸梵2018年9月簽署「主教任命臨時性協議」後，外界關注雙方是否可能進一步建交。然而，大陸外長王毅14日利用出席慕尼黑安全會議時，和教廷外長蓋拉格會晤，會後雙方發表聲明，陸方對於延續中梵主教任命協議給了綠燈，未正式宣布延續中梵協議，但顯示已達成突破性進展。

綜合外電報導，教廷外交部長蓋拉格（Paul Gallagher）和大陸外交部長王毅在在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊會面，這是過去不太可能發生的情形。

大陸外交部官網15日上午發布中文新聞稿稱，蓋拉格表示，在陸方抗擊疫情的關鍵時刻，他代表教宗方濟各和國務卿轉達教廷對陸方的敬意和支持，相信陸方有智慧和勇氣早日戰勝疫情。他指出，教宗方濟各「熟悉中國和雙方的交往」，2018年雙方簽署的「主教任命臨時性協議」十分重要，有利於促進天主教徒和大陸人民的福祉，惠及世界和平。

梵蒂岡新聞網指出，陸梵主教任命協議的重要性在會中「成為焦點」，陸梵雙方都表達善意，願繼續透過制度化對話，促進大陸天主教友的生活及大陸人民的福祉。陸外交部新聞稿也指出，王毅強調陸梵簽署的主教任命臨時協議是「富有開創性的實踐」，大陸國願意與梵蒂岡「進一步增進理解」，使雙方積極互動關係不斷向前發展。

路透社報導，教廷和大陸間關係自2018年協議後已獲改善。保守派天主教徒反對這項協議，指教廷出賣給中共政府。許多人視教廷與中國2018年達成的主教任命臨時協議，是雙方重新建立外交關係的前兆，而這次會面是近幾週以來，陸梵關係出現改善跡象。

(中時電子報)