台東開設機車行的林姓老闆，15日外出前往維修車輛時，行經更生北路巷子意外看見一個紙箱，裡面傳來詭異聲響，前往查看竟是模樣圓滾滾的7隻幼犬，疑似被主人狠心棄置，他PO上臉書才短短1天就被善心人認養，也見證到台灣人的善與惡。
7隻模樣超萌的米克斯幼犬被裝在紙箱內，一看見有人來就立即趨向前要討奶喝，可愛的模樣讓人心都要融化了，不敢相信主人竟疑似狠心棄養。
林姓老闆說，14日晚間他正騎著機車要到客戶家維修，行經更生北路巷子時，看到1個紙箱放在路旁，裡面還傳來詭異的聲音，好奇心驅使下停車前往察看。
不是驚悚而是7隻可愛的幼犬，林姓老闆說，7隻幼犬6隻全黑1隻則是花色，都已開眼，應該是出生剛1個多月，對人不害怕反而相當親近，每隻幼犬都超級可愛，不懂為何會遭棄養。
林姓老闆單心幼犬放在路旁會發生意外，暫時先將幼犬帶回家，並上網PO文求助，才短短1天就被善心人士認養，也有網友怒斥「這麼可愛的小狗竟狠心棄養」、「主人真沒良心」，棄養及認養見證台灣人的善與惡。
(中時 )
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