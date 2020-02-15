新冠肺炎疫情尚未退燒，台灣民眾對口罩仍維持高需求，台南市一家環保科技公司15日發願捐贈1000片活性碳口罩給社區，由東區南天府發送，1小時半就被搶光，現場發送的台南市長黃偉哲認為，行政院已宣布台灣3月起可日產1000萬片口罩，將可解除民眾對口罩荒的心理狀態。

槶樺環保科技公司平時作清潔服務，原本就備有口罩給員工使用，新冠肺炎疫情擴大後，日前先捐贈1000片口罩給台南市政府，最近再發願捐1000片口罩給社區，選在南天府發送，15日是補班日，上班族少，吸引不少婆婆媽媽們排隊瘋搶。

黃偉哲感謝企業及宮廟響應共同防疫，將防疫物資用之於社區需要的民眾。他表示，對比民眾辛苦去藥局排隊買兩個口罩的情狀，環保公司捐贈口罩給社區提供防疫，對民眾來說有很大的幫助。

行政院已宣布短期內提升口罩產能，黃偉哲表示，台灣口罩供應量很快就會達到日產1000萬片口罩，民眾感覺領不到口罩的心態，到時就可以解除。

「如果民眾隨時隨地每天都要用掉1片口罩，當然還不夠。」黃偉哲提醒，重點是台灣現在並沒有到那麼嚴重的程度，政府的口罩政策能夠讓民眾安心。

黃偉哲表示，蔡英文總統14日視察台酒的酒精生產過程，各項防疫用品陸續到位，防疫工作如虎添翼，臺灣更容易確保平安。

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(中時 )