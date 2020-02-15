資金可望輪動 宜留意跌深股 12:592020/02/15 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 隨著陸廠陸續開工，市場關注復工進展。華冠投顧分析師吳官隆指出，下周容易由跌深族群帶動走勢，宜留意散熱及光學相關個股。 回顧本周，上半周被動元件及功率放大器（PA）三雄表現佳，然後是印刷電路板（PCB）家族接棒演出，下半周矽晶圓族群也出現止穩。整體而言，本周多頭仍算是成功反彈，下周資金有機會持續輪動表態。 (工商 ) #輪動 #族群 #半周 #留意 #下周 也許您會感興趣 推薦閱讀 四大財會與稅制差異 企業申報要留意 04:102020/02/12 金融．稅務 口罩增產 下周拚日產500萬片 01:042020/02/12 財經焦點 陸Q1經濟拉警報 降準降息已不遠 04:092020/02/13 焦點新聞 操盤心法－國際股市帶動，台股站回季線之上 04:102020/02/13 證券．權證 自行車族群陸廠復工 早盤股價反彈 12:212020/02/13 財經 政院抗疫 編600億特別預算 04:092020/02/14 財經要聞 後天起冷颼颼 恐下探8度 04:102020/02/14 社會新聞 台新投顧下周看好六類股 18:212020/02/14 財經 管制層級大幅拉升 兩岸、港澳航線...好冷清 04:092020/02/15 財經要聞 操盤心法－風險仍在，轉單概念股可以留意 04:102020/02/15 證券．權證 財經熱門新聞 黑天鵝毀了貿易協議！ 北京兩頭燒...災難在後頭 - 財經 華爾街巨頭最新持股曝光！蘋果、金融股慘遭減持 - 財經 日本恐成下一個重災區？退團電話響不停 「包機」違約金須看單據另計 - 財經 鴻海武漢廠發出致員工第三封信 擬再延後復工 - 財經 - 工商 川普減稅2.0曝光 全民炒股時代來臨？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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