隨著陸廠陸續開工，市場關注復工進展。華冠投顧分析師吳官隆指出，下周容易由跌深族群帶動走勢，宜留意散熱及光學相關個股。

回顧本周，上半周被動元件及功率放大器（PA）三雄表現佳，然後是印刷電路板（PCB）家族接棒演出，下半周矽晶圓族群也出現止穩。整體而言，本周多頭仍算是成功反彈，下周資金有機會持續輪動表態。

(工商 )