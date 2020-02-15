台股周漲逾200點 5G主流趨勢不變 12:592020/02/15 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台股本周反彈逾200點，收復11,800點關卡。運達投顧分析師洪任浚認為，5G相關族群是2020年的主流方向，交換器、矽晶圓、銅箔基板等零組件需求也會出現爆發性成長，建議趁拉回之際尋買點布局。 5G是2020年最重要的成長族群，即便受到疫情的波及，仍不會改變長期的發展趨勢，而台積電法說也預估，今年將有超過17％的成長力道，其中，最關鍵的成長產業即是5G商機，台積電的5奈米和7奈米製程接應不暇，今年景氣仍相當樂觀。 (工商 ) #台積電 #族群 #主流 #台股 #漲逾 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：精材、信紘科、網家、撼訊、雙美、璟德 10:012020/02/11 財經 港股飆漲近400點 吉利大漲逾6％ 11:012020/02/11 財經 恆生指數漲逾300點 吉利大漲5.7％ 17:542020/02/11 財經 季季配又來了 6月除息2.5元 04:102020/02/12 財經要聞 寶鴻堂忠孝店開幕 腕表Select Shop成為未來主流 19:382020/02/12 消費 當寄生上流成主流 04:102020/02/13 時論廣場 寶鴻堂忠孝店開幕 腕表複合店成主流 04:102020/02/13 時尚消費 自行車族群陸廠復工 早盤股價反彈 12:212020/02/13 財經 自行車族群陸廠復工 股價反彈 04:102020/02/14 證券．權證 《商情》避險需求增加，支撐周五紐約期金漲逾1周高點 10:002020/02/15 財經 財經熱門新聞 華爾街巨頭最新持股曝光！蘋果、金融股慘遭減持 - 財經 黑天鵝毀了貿易協議！ 北京兩頭燒...災難在後頭 - 財經 鴻海武漢廠發出致員工第三封信 擬再延後復工 - 財經 - 工商 陸「苦日子」要來了…這3字讓台灣這總統不爽 - 財經 獨家》震撼！華航祭特殊事假 開放留停 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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