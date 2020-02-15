台股本周反彈逾200點，收復11,800點關卡。運達投顧分析師洪任浚認為，5G相關族群是2020年的主流方向，交換器、矽晶圓、銅箔基板等零組件需求也會出現爆發性成長，建議趁拉回之際尋買點布局。

5G是2020年最重要的成長族群，即便受到疫情的波及，仍不會改變長期的發展趨勢，而台積電法說也預估，今年將有超過17％的成長力道，其中，最關鍵的成長產業即是5G商機，台積電的5奈米和7奈米製程接應不暇，今年景氣仍相當樂觀。

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