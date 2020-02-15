近年AI人工智慧技術成熟，在導入機器人與自動化生產後，成本也不斷降低，並吸引越來越多企業採用，適度填補勞動力缺口。根據國際機器人協會調查，2018年全球每萬名工人，約配置99台工業機器人，年增長16.5%，預期未來機器人密度會進一步提高。法人最新點名的機器人概念股：鴻海(2317)、台達電(2308)、研華(2395)、友達(2409)、宏碁(2353)、華碩(2357)、樺漢(6414)、廣明(6188)、上銀(2049)。

去年第4季以來，ROBO全球機器人指數即一路走高，雖然今年1月下旬，一度受到肺炎干擾，漲勢中斷，但仍未跌破上升趨勢線，且2月市場氣氛回溫，多頭已再度重啟，顯示短期的非經濟因素，無礙於機器人中長期趨勢，看好未來續漲行情。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，人口老化趨勢造成缺工，首當其衝就是製造業。除此之外，美中貿易戰引發各國保護主義抬頭，美國總統川普高喊「製造業返美」，而在本國勞動成本偏高下，為了滿足企業需求，勢必投入自動化生產。

陳世杰指出，中國新冠肺炎事件爆發後，各地採取封閉式管理，造成全球供應鏈面臨中斷危機，也將促使更多企業思考全球布局策略，避免生產線過度集中，將進一步嘉惠機器人產業。

(時報資訊)