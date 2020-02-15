停泊日本橫濱港的郵輪「鑽石公主號」是除了中國以外，發生2019年冠狀病毒疾病群聚感染最嚴重的地方。美國媒體報導，美國國務院將接回船上一些公民及家屬。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）今天引述一名美國疾病管制暨預防中心（CDC）官員的說法報導，會有兩架飛機將大約380人從日本載回美國。

根據「華爾街日報」，美國疾管中心新興傳染病整備部門主任沃克（Henry Walke）說，撤離群眾最快將於16日抵達美國。

鑽石公主號預定隔離到19日，但可能因採檢而延長。由於船上病例數漸增，部分未感染乘客希望在隔離期結束前下船。

路透社提到，美國疾管中心、日本外務省及厚生勞動省官員對此消息均暫未評論。

嘉年華郵輪集團旗下的鑽石公主號自2月3日抵達橫濱港後，就處於隔離狀態，船上有3500名乘客及工作人員，到13日為止，有218人經檢測，呈2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）陽性。檢測呈陽性的人都已被帶下船送醫。

這艘郵輪在橫濱隔離，是因為一名先前在香港下船的男子確診感染。

(中央社)