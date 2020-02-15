國民黨主席補選候選人、前台北市長郝龍斌15日上午拜會宜蘭縣副縣長林建榮並爭取支持。（胡健森攝）

國民黨主席補選候選人、前台北市長郝龍斌15日上午突然出現在宜蘭縣政府，他此行是專程到宜蘭尋求更多人的支持，郝龍斌抵達縣府後直接拜訪曾經擔任國民黨立院黨團大黨鞭的宜蘭縣副縣長林建榮，雙方相談甚歡，至於宜蘭縣長林姿妙因公不在府內，兩人無緣一見。

在結束短暫的閉門會談後，郝龍斌表示拜訪的目的除了是爭取支持，同時也交換彼此對黨務看法，了解大家對於黨務改革的建議，進而能將國民黨的改革工作做好，讓國民黨浴火重生。

郝龍斌表示，2018年的地方選舉國民黨在宜蘭縣重返執政，希望透過縣長林姿妙、副縣長林建榮等人的努力，爭取到更多宜蘭人對國民黨的認同。

除了拜會林建榮，郝龍斌另外也拜會了身兼國民黨縣黨部主委的宜蘭縣議會議長張建榮，以及多位地方上的重要政壇人士。

除了談黨主席選舉，對於新冠肺炎疫情問題，郝龍斌表示，政府最重要的就是消除所有民眾對於疫情的恐懼，對於這部分，中央政府還有很大努力的空間，在疫情的嚴重威脅下，大家都應該放下意識形態，不管政黨的屬性，「將防疫問題當成專業在做，而不是政治口水在做」，包括台商包機返台問題，希望大陸方面也要釋出善意，兩岸要盡快溝通交流，讓人還在大陸的台胞盡快順利返台。

(中時 )