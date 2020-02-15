尖點科技(8021)將於下週舉行法說會，公布2019年財報，尖點大陸廠區依各地政府機關規定申請復工，大部分廠區已於2月10日到2月14日陸續復工，不過返工人員不足，產能利用率偏低，3月能否恢復正常，仍需視疫情受控狀況而定。

尖點在大陸生產據點為江蘇、河北、廣東、四川，尖點公司於農曆年前，即成立「防疫應變小組」，積極投入防疫作業，每日掌握全集團員工健康情形，目前未有任何異常回報，配合大陸地區各所在地政府機關發布之規定，復工時間不一，大部份廠區期望能於本週陸續復工。

受到農曆春節工作天數減少以及新型冠狀病毒肺炎疫情影響，尖點109年1月合併營收為2億193萬2000元，月減30.5%，較去年同期減少20.6%。

尖點表示，目前復工初期因員工返崗人數不足，產能利用率偏低，3月是否能恢復正常，取決於疫情受控程度，目前台灣廠部份產能全開，全力支援大陸地區需求。

(時報資訊)