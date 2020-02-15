谷歌與出版商洽談為新聞付費 13:092020/02/15 工商 顏嘉南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 《華爾街日報》引述消息人士指出，谷歌正與出版商洽談支付內容授權費，以便將這些內容加入付費新聞產品，此舉顯示谷歌與新聞業者的關係可望有重大改變。 熟知內情人士指出，商談仍在早期階段，目前仍不清楚最終是否會達成協議。谷歌洽商的對象大多是美國以外的出版商，包括法國和歐洲其他國家。 若消息成真，谷歌將是第二家支付出版商費用的科技巨擘，臉書2019年表示為旗下新聞服務內容付費。 (工商 ) #谷歌 #出版商 #付費 #內容 #洽談 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情波及 3月自行車展延期 04:092020/02/12 焦點新聞 響應全球網路安全日 趨勢科技發布Deepfakes防禦3招 10:122020/02/12 財經 處理器規格曝光 Google Pixel 4a不支援5G 13:342020/02/12 科技 美股再創新高 川普大讚MAGA股 04:092020/02/13 財經要聞 元大證投資先生APP 獲數位內容產品獎 17:492020/02/13 財經 WHO專家會議落幕 指揮中心內容保密還不能說 18:002020/02/13 生活 控管社群媒體有害內容 英將設網路監管機構 19:022020/02/13 國際 《國際產業》谷歌重組雲端事業，裁減部分職位 09:432020/02/15 財經 財經熱門新聞 黑天鵝毀了貿易協議！ 北京兩頭燒...災難在後頭 - 財經 華爾街巨頭最新持股曝光！蘋果、金融股慘遭減持 - 財經 日本恐成下一個重災區？退團電話響不停 「包機」違約金須看單據另計 - 財經 鴻海武漢廠發出致員工第三封信 擬再延後復工 - 財經 - 工商 川普減稅2.0曝光 全民炒股時代來臨？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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