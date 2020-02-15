《華爾街日報》引述消息人士指出，谷歌正與出版商洽談支付內容授權費，以便將這些內容加入付費新聞產品，此舉顯示谷歌與新聞業者的關係可望有重大改變。

熟知內情人士指出，商談仍在早期階段，目前仍不清楚最終是否會達成協議。谷歌洽商的對象大多是美國以外的出版商，包括法國和歐洲其他國家。

若消息成真，谷歌將是第二家支付出版商費用的科技巨擘，臉書2019年表示為旗下新聞服務內容付費。

(工商 )