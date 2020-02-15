美國將上調歐盟飛機關稅至15％ 13:092020/02/15 工商 顏嘉南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於歐盟持續給予法商空中巴士（Airbus）補貼，美國川普內閣14日宣布，自3月18日起，美國將上調自歐盟進口的飛機關稅。 美國計劃自3月18日起，自法國、德國、西班牙和英國進口的飛機，關稅將由10％上調至15％。美國甫於2019年10月對歐盟飛機加徵10％的關稅。 美國貿易代表署（USTR）透過聲明稿表示，美國依然開放協商，以解決歐盟目前與未來對空巴和會員國的補貼問題。 (工商 ) #美國 #歐盟 #飛機 #關稅 #上調 也許您會感興趣 推薦閱讀 分析師估：美首季GDP成長率大減１個百分點 04:102020/02/12 財經要聞 2019美國家庭負債暴增18兆元 創金融危機來新高 21:062020/02/12 國際 川普：美國兆美元市值企業＝讓美國再次偉大 23:332020/02/12 財經 疑隱匿中、沙資金 哈佛耶魯遭教育部調查 04:092020/02/14 全球財經 擴大華為禁令 美部會傳達共識 04:092020/02/14 全球財經 美國口徑一致 恐擴大華為禁令 04:102020/02/14 兩岸要聞 川普將到訪 印度擬開放乳品市場換貿易優惠 16:352020/02/14 國際 第四度 華為豁免期 美再延45天 04:092020/02/15 財經要聞 美情人節消費 刷新去年紀錄 04:092020/02/15 全球財經 陸媒：美國再次起訴華為 是黔驢技窮 08:592020/02/15 兩岸 財經熱門新聞 華爾街巨頭最新持股曝光！蘋果、金融股慘遭減持 - 財經 黑天鵝毀了貿易協議！ 北京兩頭燒...災難在後頭 - 財經 鴻海武漢廠發出致員工第三封信 擬再延後復工 - 財經 - 工商 陸「苦日子」要來了…這3字讓台灣這總統不爽 - 財經 獨家》震撼！華航祭特殊事假 開放留停 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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