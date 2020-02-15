由於歐盟持續給予法商空中巴士（Airbus）補貼，美國川普內閣14日宣布，自3月18日起，美國將上調自歐盟進口的飛機關稅。

美國計劃自3月18日起，自法國、德國、西班牙和英國進口的飛機，關稅將由10％上調至15％。美國甫於2019年10月對歐盟飛機加徵10％的關稅。

美國貿易代表署（USTR）透過聲明稿表示，美國依然開放協商，以解決歐盟目前與未來對空巴和會員國的補貼問題。

(工商 )