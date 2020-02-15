屏東地檢署去年11月份接獲情資，有製毒集團成員在屏東萬丹鄉1處鐵皮工廠製毒，經過連日蒐證，發現蔡姓主嫌在萬丹鄉境內，以人煙罕見地處偏僻之鐵皮農舍為掩護，並在農舍四周加裝密錄器監視，並以手機遠端監控等高規格防盜設施，躲避檢警查緝，以為神不知鬼不覺，還是被檢警破獲。

警方發現，嫌犯架設數十支監視器，運用高科技遠端監控，只要人車經過，隨即會發出警告通知。（圖／翻攝畫面）

檢方調查，嫌犯為了避人耳目，特地選在車輛無法到達還需步行數分鐘的鐵皮屋內製毒，架設數10支監視器，運用高科技遠端監控，只要人車經過，隨即會發出警告通知，還有紅外線顯像設備，讓外人根本無法靠近。

警清點查扣成品半成品安毒，經清點有數百公斤，數量驚人。（圖／翻攝畫面）

檢警經過暗中觀察，發現嫌犯相當謹慎小心，等待時機成熟，仍一舉攻破，逮捕蔡姓鄭姓和楊姓製毒嫌犯，並查扣第2級毒品甲基安非他命毛重約17公斤、第三級毒品（K他命）毛重約1公斤、第四級毒品（麻黃鹼）毛重約45.7公斤、製毒原料（感冒錠）約24公斤、含毒液體約250公斤、製毒工具乙批等物。

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(中時電子報)