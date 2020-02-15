大甲媽百年來首度南巡，今天起在高雄鳳山展開為期1個月遶境活動。（柯宗緯攝）

高市副市長李四川（中）今早出席大甲媽祈福遶境活動。（柯宗緯攝）

大甲媽百年以來首度南巡，今（15）日起在高雄市鳳山區展開為期1個月的遶境活動，參加隊伍約莫2000人，活動期間五甲龍成宮也將發行媽祖護照。市長韓國瑜今晚6時將出席平安宴活動，預料將與大甲鎮瀾宮董事長顏清標合體。

高市民政局指出，大甲媽與五甲媽15日起在鳳山區開始雙媽祈福遶境，至3月15日止，這也是大甲媽第一次至高雄市區遶境，結合當地百工百業，希望促進當地商機發展，於2月22日五甲龍成宮亦併同舉辦鳳山廟宇「騎」福之旅，帶領信眾及市民朋友騎單車巡迴15間廟宇祈福。

祈福遶境活動由大甲鎮瀾宮顏清標董事長、鳳山區五甲龍成宮鄭振成主委帶領隊伍，今日上午8時30分捷運鳳山西站旁集合出發，高雄市副市長李四川代表出席參拜，祈求天上聖母庇佑國家國泰民安、大高雄肺炎病毒早日平息，並敬祝活動順利圓滿及各位信眾大德闔家平安順遂。

今早吸引全台各地信徒一起「逗熱鬧」，早上天氣不錯，出了大太陽，不少人直呼「高雄有夠熱」。活動在大甲鎮瀾宮安排點起馬炮後，隨即進行起駕儀式，現場眾多信徒虔誠大排長龍跪迎天上聖母起駕，等待鑽轎腳，讓神轎可以從身上越過，希望祈求天上聖母庇佑、趨吉避凶。

(中時 )