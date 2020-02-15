第2次武漢台商包機卡關，兩岸政府相互指責，台商歸家之路仍無定期。前衛生署長葉金川表示，能理政府解嚴管海外感染管制，但「台灣不可能與中國大陸永遠隔離」。他質疑，因為政治理由禁止陸人來台，民眾拍手叫好，問題是敢禁已社區感染的日本、韓國、新加坡嗎？

中評社報導，葉金川2003年曾參與抗SARS，觀察這次新冠肺炎疫情，政府做了充分準備，主要是跟當年的SARS有關，台灣對新興傳染病的整備，是用當時60幾條生命、新台幣500億元學來的教訓。

葉金川指出，當年日韓受SARS的影響不大，但日本、韓國這次就考不及格被死當，大陸每個省都有社區感染新冠肺炎，日本、韓國、香港、新加坡也都有社區感染。

他說，不要以為先進國家都準備好了，其實都沒準備好。台灣擋得住社區感染，不代表其他國家能擋得住，推演下去，「現在台灣因為政治理由禁止大陸來台，民眾拍手叫好，問題是敢禁日本、韓國、新加坡嗎？禁下去會怎麼樣？」不可能在往後把台灣自絕於世界各國之外。

提到台灣在禁止來台的動作，葉金川認為不可能是長遠之計，但「台灣不可能與大陸永遠隔離」，或連續斷3年，不然台灣會自己先完蛋、經濟會先搞垮。現在台灣禁陸、港、澳來台，只是把感染新冠肺炎的時間點往後拖延，台灣受感染的時間越晚，治療藥物、快篩、檢驗就會越來越多可以使用、也越來越快，就是看能擋多久就擋多久。之後兩岸再交流也有可能傳染來台，也要有心理準備可能會進入社區感染的情況。

(中時電子報)