台中市長盧秀燕15日指出，國民黨要改革，黨員應該會做出明確的決定，黨員改革的方向與民意最重要，自己的關係與淵源也列入考慮。（盧金足攝）

國民黨主席補選預計將在3月7日舉行，由國民黨前副主席郝龍斌對與青壯派立委江啟臣角逐，台中市長盧秀燕15日在被詢及對黨主席選舉的看法時表示，這次選舉是最新民意與改革的展現，包括兩岸議題、國家路線等，如何讓國民黨更好，「我想這就是改革，每個政黨都有他的路線，票投出來就知道了」，對屬意誰當黨主席，盧則謹慎思索近一分鐘後說，「在地的合作方面考量」，也是因素之一。

國民黨這次在總統與立委選舉慘敗後，黨揆吳敦義辭職負責，即將舉行黨主席補選，郝龍斌與江啟臣都以年輕改革訴求，宣示要扛起國民黨再起的重任。

盧秀燕今天在受訪時表示，國民黨要改革，黨員應該會做出明確的決定，黨員改革的方向與民意最重要，相信大家會做出正確的選擇，這次的改革是好事，自己的關係與淵源，也會造成選擇性，中部黨員會有在地的考慮，基本上，這都會納入合作的考慮。

她說，國民黨黨主席補選，勝選的一定是獲很多人支持，賦予領導國民黨未來的改革方向、民意這兩個最重要，大家會對這兩項條件做出正確的選擇，對於台灣的民意，對於國民黨應該要改革，在這次選舉後大家有所體會，做出正確的決定。

由於郝、江兩人被視為條件相當，盧秀燕在被問到，心目中屬意的人選？她遲疑好幾秒說，「民意與改革，大家會做出最好的選擇」，這次選舉是好事，政黨選舉和國家選舉一樣，有選舉就會有新的民意展現。

「台中會不會出現一位黨主席？」對此，盧秀燕不正面答覆，但她不諱言，每個人都有自己的關係和淵源，也會造成這方面的選擇性，中部會有在地的考慮，會有一些在地合作的方面的考量，民意與改革和個人淵源，都是選擇的考慮因素。

她強調，這次選舉就是最新民意的反映，民意包括兩岸、國家路線，改革會讓黨更進步更好，選舉是民意與改革的選擇與展現，九二共識等未來的走向也是在回應民意，每個政黨都有他的路線，票投出來就知道了，黨員會用鄉 票展現民意與看法。

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(中時 )