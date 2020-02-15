大聯盟官網今日公布預測各隊先發陣容及前5號先發投手名單，剛加盟水手並極力爭取先發位置的台灣好手陳偉殷不在名單內，不過這僅是春訓前的預測名單，若陳偉殷在春訓時有好表現，還是有一爭先發的實力。

官網預測水手的前5號先發輪值，分別為岡薩雷斯（Marco Gonzales）、菊池雄星、薛菲爾德(Justus Sheffield)、桂夫曼(Kendall Graveman)及未滿25歲的鄧恩(Justin Dunn)。

旅美左投陳偉殷與水手隊簽下小聯盟合約，附帶大聯盟春訓，美媒先前認為水手應會在春訓期間觀察陳偉殷適合先發或牛棚，並認為他至少有先發後幾號輪值或牛棚的實力，最被看好的是他在左投牛棚這塊位置。

前3名先發投手沒有太大問題，桂夫曼過去是運動家隊的先發主力，不過2018年動過Tommy John(手肘韌帶置換)手術，因此近兩年沒有繳出成績，甚至去年沒有在大聯盟出賽，不過水手仍看好他能重回過去身手，繳出單季10勝的表現。

而小將鄧恩則搶下第5號先發，他是水手重視的潛力新秀，去年曾升上大聯盟「觀光」，擔任4場都不超過2局的短局數先發，總計6.2局僅失2分，表現不錯。

目前看起來水手後2名先發仍不算固定，也是陳偉殷能競爭的位置，若陳偉殷能在春訓繳出好表現，仍有機會以先發之姿重返大聯盟，再不濟也能搶下左投牛棚的定位。

(中時 )