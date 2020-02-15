IC載板及印刷電路板（PCB）大廠<a href='javascript:; 'data-stock-info-id='3037'>欣興（3037）</a>雖受春節連假影響，2020年1月合併營收仍年增1成、改寫同期新高。展望後市，法人認為需觀察新冠肺炎疫情對下游拉貨狀況影響，以及下半年需求情況，但預期欣興長期營運及獲利將回歸平穩。

欣興2020年1月自結合併營收68.06億元，雖因春節連假工作天數較少，較去年12月72.23億元減少5.77％，降至近7月低點，仍較去年同期61.54億元成長達10.6％，改寫同期新高。

展望本季營運，欣興預期ABF載板需求持續滿載，但BT載板、高密度連接板（HDI）、PCB及軟板因步入傳統淡季，仍將出現季節性修正。法人預期，欣興首季營收估季減16％，毛利率亦將小幅下滑，每股盈餘估約0.5元。

新冠肺炎疫情影響中國大陸復工時程，欣興在陸生產據點位於蘇州、昆山、深圳及湖北黃石。公司日前公告，蘇州群策及深圳聯能已分別在10、11日復工，昆山鼎鑫、昆山欣興同泰亦提出復工申請，黃石欣益興因湖北尚未解除封城令，目前仍停工中。

法人認為，黃石欣益興主要生產高密度連接板（HDI）及消費性、車用傳統多層板，目前屬於產業需求淡季，對營運影響有限。其他廠區陸續復工、但稼動率仍低，並須進一步觀察下游拉貨情況。

法人預期，欣興ABF載板今年將維持高稼動率，並規畫透過去瓶頸擴產10％，預期下半年需求會略優於上半年。不過，報價與去年相比並未明顯上漲，預期下半年ABF載板營收成長相對有限。

BT載板方面，投顧法人認為，若美系客戶手機導入天線封裝（AiP），可望提升BT載板平均單價（ASP），但屆時仍須新進設備，需考量折舊增加問題。整體而言，雖需觀察下半年需求，但預期欣興長期營運及獲利回歸穩定，維持「中立」評等、37元目標價不變。

(時報資訊)