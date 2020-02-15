和大(1536)1月營收年減7.68％，不過，單月營收是5個月來最高，顯示公司營運狀況持好轉，法人認為，今年BorgWarner及Tesla兩大客戶拉貨升溫，將帶動營收、獲利大幅優於去年，全年獲利年增4成以上。

和大1月合併營收5.17億元，雖有年節長假因素，但卻較12月4.28億元明顯成長，也是去年9月以來最佳表現。

法人看好BorgWarner及Tesla今年成長表現，前兩大客戶營收占比約70％，將使得和大營運谷底回升，另外，新電動車專案也將挹注新的成長動能。

此外，和大積極建置自動化產線，自動化程度提高及成本控管可推升毛利率，且隨著資本支出高峰已過，嘉義廠產能利用率提升，對今年獲利幫助不小。法人估計第1季會是公司最淡的一季，第2季起每股盈餘將重回1元以上，並呈現逐季回溫，全年EPS將重回4元以上水準。

(時報資訊)