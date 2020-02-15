安晨妤發文。（圖／翻攝自安晨妤臉書）

「元祖少奶奶」安晨妤2014年以歌手身分出道，少東老公張劭緯當時還現身力挺，未料去年傳出張劭緯偷吃疑雲，安晨妤怒告老公通姦，夫妻倆婚姻危在旦夕。昨(14日)西洋情人節，安晨妤不孤單，曬出和兩個孩子合影，卻也坦言：「孩子的爸已消失165天」。

安晨妤和老公育有一子一女，近來卻因婚變導致關係緊張，今稍早安晨妤發文透露，昨過情人節路上雙雙對對，雖然另一半已消失165天，但幸好還有兩個像天使般的小孩陪著她，如今她的重心都在一雙兒女身上，如何教他們成為有用的人，也成為她現在心裡最重要的事。

安晨妤說，昨看電視時，兒子和女兒突然拿出一束花獻給她，讓她又驚又喜，後來她才知道是孩子們跟公司員工說好上網訂的花束，兩個小孩體貼細心，一個像是她的小情人、一個像是她的小閨密，讓她覺得很感恩，能與孩子一起成長並回味生活的小事，是現在最幸福的事。

(中時電子報)