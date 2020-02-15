新冠肺炎疫情延燒，許多民眾都減少出門，捐血量也隨之減少。根據血液基金會統計，全台血液庫存僅能再撐4.8天，又以台北最嚴重，所有血型平均僅能再撐3.9天。

血液安全庫存量應為7日以上，若僅能供應4到7天，算偏低；低於或等於4天，則表示急缺。目前台北是全台最缺血的地區，A型只能再撐3.8天、B型4.6天、O型3.5天、AB型4.5天，平均3.9天。

新竹、台中、台南、高雄血液庫存偏低，只能再撐不到6天。其中，新竹、台中、台南除了AB型血外，其他血型庫存量都偏低；高雄則是4種血型都偏低。

血液基金會業務處處長洪英聖表示，受新冠肺炎影響，民眾宅在家的機率變高、各種大型活動都喊卡，各捐血點的捐血人潮都減少。與過去同期相比，入血量大約減少了1到2成，台北也從一日2000袋減少到1700袋。

洪英聖表示，新冠肺炎疫情已持續約一個月，下周又有冷氣團南下，若入血量仍未回升，血液庫存恐怕再捉襟見肘，甚至影響臨床需求。他呼籲民眾積極響應捐血活動，挽袖當「熱血人」。

(中時 )