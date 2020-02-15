新冠肺炎引發人心惶惶，第二批武漢撤僑陷入膠著，立委江啟臣15日受訪時表示，過去兩岸關係不好，無法展開對話或政府間互動，現在算是一個契機，最重要是讓台灣鄉親趕快回台，以人道及防疫為最優先考量，不樂見任何政治因素。針對陸配子女入境大轉彎，他希望政府深思熟慮後，再把配套一次性公布，政策一定要明確、資訊要透明、配套要完善，才能安定民心。

針對第二批武漢撤僑陷入膠著，江啟臣指出，兩岸過去幾年來因關係不好，無法展開對話或政府間的互動，這算是提供一個契機，最重要是讓台灣鄉親趕快回到台灣，以人道及防疫為最優先考量，不樂見任何政治因素考量，只會影響防疫工作進行，甚至影響到民眾健康跟生命。

至於陸配子女入境大轉彎，江啟臣表示，希望政府政策在深思熟慮後，把配套一次性跟大眾公布，尤其是目前正值防疫時刻，除資訊透明之外，希望政策不要反覆，否則造成大家無所適從，疫情之際，大家都是不安定的，政府扮演的角色就是要安定民心，政策一定要明確、資訊要透明，以及配套要完善。

(中時 )