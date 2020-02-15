基隆市府特地熱騰騰的豬腳麵線，為司機們壓壓驚、過過運。（許家寧攝）

車隊理事長謝燦榮（左）說52名司機這段時間被隔離沒收入，盼政府能伸出援手。（許家寧攝）

染疫郵輪「鑽石公主號」上月底停泊基隆港，有54名計程車司機曾搭載船上旅客被中央疫情中心進行居家隔離，全員身體無異狀，15日解除警報，基隆市長林右昌特地準備熱騰騰的豬腳麵線，為司機們過過運，司機大呼好幾天沒收入，要努力跑車賺回來。

基隆市觀光服務聯合促進會理事長謝燦榮表示，車隊共80台計程車，就有52名司機當天載到鑽石公主郵輪旅客，7日收到政府要求居家隔離，司機們也全力配合隔離，但不少乘客一上車就先問「是不是被隔離的車隊？」讓近來生意大幅下滑5成。

被隔離的張姓司機說，這段時間在家都戴口罩，盡量不接觸家人，而且手機不能關機，每天都要回報，雖然覺得倒楣，但大家很認命，這幾天沒辦法賺錢，只能苦撐待變，有幾個經濟較差的司機，沒收入就沒錢吃飯，還好衛生局每天中午、晚上都有送便當。

謝燦榮指出，終於解除管制，讓大家鬆了一口氣，不過現在少了郵輪穩定客源，生意一落千丈，只能在市區亂逛碰運氣，而且現在就快開學了，司機每天睜開眼睛，就想到孩子的註冊費、車貸沒著落，這段時間沒辦法跑車賺錢的損失，希望政府能想想辦法。

基隆市府指出，雖然居家隔離期滿，但司機、民眾仍需密切注意自身健康狀況，若有出現發燒、呼吸道症狀，應主動通報並戴口罩就醫；對於司機的需求跟困難，市府發言人沈詠珮表示，市府會去了解，相關的補助措施及配套會請中央統一研議。

(中時 )