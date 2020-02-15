三昧堂布袋戲一直以精緻的布袋戲偶聞名，2017年就曾有神明委託製作九鳳冠，近年委託案不斷增加，最近更有神尊直接進駐三昧堂工作室「做頭髮」，三昧堂總監嚴仁鴻表示，每次要接神明的造型案都戰戰競競，深怕沒遵守好神明的規矩，幸目前為止委託人都相當滿意。

回想起2017年第一次因緣際會下幫神明做造型，嚴仁鴻說，當時高雄無極慈龍宮宮主接到瑤池金母的指示，北上嘉義找三昧堂，以紅線確認頭圍大小，由三昧堂造型師王文志製作九鳳冠後，在母娘聖誕前完成，並南下親自幫母娘戴冠。

日前則是來自屏東「五福大帝－宣靈公」金身親自北上進駐三昧堂辦公室，這次宣靈公則是要「做頭髮」。王文志說，雖然已有前兩次經驗，仍感到緊張，且做神明的造型和布袋戲偶造型最大的不同，就是神明造型不能使用釘子，只能用黏的。

王文志說，一般神像頭髮較為粗，對會用玉米鬚打造澎鬆感，宣靈公的信徒指定要灰白色飄逸的散髮造型，因此做了多層次的打薄，看起來較為自然，看起來也與真實頭髮無異，約花費4小時完成，信徒也相當滿意，將神像帶回屏東準備開光。

嚴仁鴻笑說，王文志的造型手藝已是有口皆碑，自然是難不倒他，「能為神明服務也是美事一件」，三昧堂第一次越來越多，路也因此越走越廣。

(中時 )