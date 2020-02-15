國民黨智庫14日召開兩岸論述諮詢會議後，有學者建議兩岸論述方向應為「台灣優先、人民第一」，立委江啟臣15日受訪時表示，目前大部分主流民意來說，中華民國是最大公約數，對國民黨而言，一定是以確保中華民國主權為最重要，台灣人民利益權力為最優先。

江啟臣表示，目前大部分主流民意來說，中華民國是最大公約數，中華民國是一個國家，對國民黨而言，一定是以確保中華民國主權為最重要，台灣人民的利益權力最優先，我們的民主優勢及民主自由，是最重要及確保的東西。

江啟臣強調，在未來兩岸交流當中，不會脫離這些重要原則，這也反映出大部分主流民意，站在中華民國主權上，爭取台灣人最大權益，不管兩岸交流及對內、外關係上，希望成為台灣最大共識。

對於藍營黨魁之爭，跟郝龍斌相比贏在哪邊？江啟臣指出，國民黨會輸，有外在因素，但內部要檢討團結問題，國民黨輸在自私、不團結、輸給年輕、內鬥、內行等，這些聲音，聽得非常頻繁，國民黨非改不可，不能讓基層感到失望，不只是失望，如再不改，連基層支持者都會絕望。

江啟臣說，國民黨問題不只這些，很多人擔心有無未來，因此他提出改革計畫，希望將來不論誰擔任主席，改革工作是全黨必須一起來，大家在最短時間內擬定改革方向及計畫，趕快開始做，時間不會等大家，短短1年多，是國民黨最佳改革時機，要找回大家對國民黨的信心。

(中時 )