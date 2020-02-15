西藏唯一新冠肺炎病例是湖北來的遊客，此後已連續16天沒病例。（取自新浪微博＠丁丁侃點）

西藏自治區衛生健康委員會（簡稱，西藏衛健委）15日通報顯示，截至2月14日晚間12點，西藏已連續16天無新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例，同時公佈更詳盡、周全的新冠肺炎醫療救治工作應急預案。

西藏衛健委網站顯示，西藏現有確診病例0例，重症病例0例，死亡病例0例，疑似病例0例，治癒出院病例1例，而這例確診病例是輸入型，治療期間，由藏、漢、回等民族組成的150多名組成的醫療團隊「零感染」，疫情也未擴散，已連續16天無新增確診和疑似病例，取得了疫情防控的階段性成效。

由於開學、復工在即，返藏人員增多，輸入性風險增大。未來防疫將聚焦篩查、隔離、檢測、分診、救治等各重點，將成立醫療救治組、設立辦公室、新冠肺炎確診專家組、醫療救治專家組，以更規範的機制、更有力的舉措、更有效的救治，確保西藏新冠肺炎患者早發現、早報告、早隔離、早診斷、早治療、早控制，最大限度降低感染風險。

(旺報 )