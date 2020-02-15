日本最大穿戴展「2020年日本國際穿戴式裝置科技展（Wearable Expo 2020）」14日落幕，外貿協會領軍台灣9家廠商出展，貿協表示，同期展出還有機器人開發及應用技術展（RoboDex）與智能工廠展（SMART FACTORY Expo），儘管肺炎疫情當前，但觀展人數未受影響且微幅增加超過2萬人。

貿協指出，此展吸引近150家國際廠商參展，在2020年智慧穿戴電子市值將達520億美元前提下，台灣9家廠商包括艾華電子、金利橡膠、富鉅紡織、萬九、智慧眼鏡協會及佐臻、喬信、博遠智能及鯨揚等廠商，展出智慧衣、智慧眼鏡、薄型可充電式鋰電池、心率感測器、電子紡織品、智慧醫療產品及行動影像暨雲端服務解決方案等各式穿戴科技應用領域。

其中，台灣智慧眼鏡產業協會（TSGIA）展示跨領域智慧眼鏡解決方案，由資策會聯手「佐臻」等產業鏈業者，整合國內上下游產業鏈，搶攻最新智慧穿戴商機。不同於展場其他同質產品業者，佐臻提供完整軟硬整合服務，應用範疇更多元廣泛，攤位現場吸引大批買主駐足洽詢。

博遠智能則展示AI行動影像執法系統，除鎖定警政單位用戶，相關產品亦極力拓展醫療領域應用，攤位現場洽談熱絡，買主均對此兼具創新及便利性之產品給予極大肯定。

萬九展示的EGG心律感測及肌肉檢測裝置、喬信的鋰電池芯及模組跨領域應用、鯨揚首創反射式血氧飽和度測試儀等亦獲得現場買主青睞，人潮絡繹不絕。

(工商 )