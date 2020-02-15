金鐘視帝藍葦華加入民視、公視《鏡子森林》，角色是幫派大哥，性格腹黑，為了洗白參選市議員，狠勁上來令人不寒而慄。藍葦華形容自己的演出「我不動手，就放給旁邊小弟耍狠，要讓人『猜不透你下一秒要幹嘛』，這是很不一樣的表演經驗」。

一場劇中小弟吳宏修暴戾地抓著夏騰宏頭髮、把槍往他嘴裡塞的戲，駭人程度百分百！藍葦華說：「我邊演，還真擔心騰宏受傷了。」結果拍完夏騰宏脖子小扭傷，嘴巴也掛彩。

藍葦華劇中參選市議員。（圖／公視）

還有一幕，姚淳耀跪地求饒，藍葦華只是端坐在餐桌邊、冷冷地看著眼前的衝突，內斂的陰狠令劇組形容「看了真的會很剉」。 藍葦華透露，以前家中經營禮儀公司，「這行難免遇到『有白的、有黑的』，因為在地方上，那利益看來算大的，大家會爭搶、有衝突，也因此看了很多形形色色的人，而這些人的樣貌都能作為我演出上的參考」。

《俗女養成記》、《鏡子森林》接連兩次選議員，選的方式很不一樣，上次很溫暖，這回比較世故」。問藍葦華從小到大有選過班長等幹部？他笑稱自己因為國中數學還不錯，「只有當數學小老師，幫班上解題」；但國中時候就是個火一來會跟同學「釘孤支」的愛現小孩，藍葦華苦笑「現在想想真的滿幼稚」。

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(中時電子報)