第25部詹姆斯龐德電影《007：生死交戰》，於上月15日宣布由怪奇比莉（Billie Eilish）演唱主題曲，並於昨（14日）情人節正式上線其歌曲〈No Time To Die〉。18歲多白金唱片和葛萊美獎提名的怪奇比莉，這次和她的哥哥FINNEAS一起創作了電影主題曲，她也是音樂歷史上最年輕的歌手，創作並錄製詹姆斯龐德的電影主題曲。

丹尼爾克雷格是第5度詮釋007中的英國特務，這也是他最後一次飾演龐德。（圖／UIP提供）

怪奇比莉說：「我覺得非常榮幸也很興奮能參與創作這部經典系列電影的主題曲，詹姆斯龐德是有史以來最酷的系列電影，至今我仍不敢相信這是真的。」FINNEAS說：「能夠為詹姆斯龐德的電影創作主題曲是我們一生夢寐以求的事情。」

《007：生死交戰》導演凱瑞福永表示，自己是怪奇比莉和FINNEAS的忠實粉絲。他們的創造力和才能是首屈一指的，我等不及讓觀眾聽到他們創作出來的主題歌曲，是—種嶄新的曲風，讓這個世代的年輕觀眾對詹姆斯龐德電影也能產生共鳴。

怪奇比莉〈No Time To Die〉

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(中時電子報)