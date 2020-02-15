第25部詹姆斯龐德電影《007：生死交戰》，於上月15日宣布由怪奇比莉（Billie Eilish）演唱主題曲，並於昨（14日）情人節正式上線其歌曲〈No Time To Die〉。18歲多白金唱片和葛萊美獎提名的怪奇比莉，這次和她的哥哥FINNEAS一起創作了電影主題曲，她也是音樂歷史上最年輕的歌手，創作並錄製詹姆斯龐德的電影主題曲。
怪奇比莉說：「我覺得非常榮幸也很興奮能參與創作這部經典系列電影的主題曲，詹姆斯龐德是有史以來最酷的系列電影，至今我仍不敢相信這是真的。」FINNEAS說：「能夠為詹姆斯龐德的電影創作主題曲是我們一生夢寐以求的事情。」
《007：生死交戰》導演凱瑞福永表示，自己是怪奇比莉和FINNEAS的忠實粉絲。他們的創造力和才能是首屈一指的，我等不及讓觀眾聽到他們創作出來的主題歌曲，是—種嶄新的曲風，讓這個世代的年輕觀眾對詹姆斯龐德電影也能產生共鳴。
怪奇比莉〈No Time To Die〉
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。