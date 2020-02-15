新冠肺炎疫情擴散，日本也幾乎宣告淪陷，成為確診病例全球第二高的國家。對此，日本律師鄉原信郎直指，執政的內閣團隊要負最大責任，更點名首相安倍晉三要下台負責！

鄉原信郎投書至日本《Yahoo》網站，以「為守護國民的生命，安倍內閣總辭，對應新冠肺炎危機，建立超黨派的大聯合內閣」為題發文表示，日本政府對新冠肺炎的對應相當「拙劣」，導致疫情失控擴散，安倍晉三和執政團隊難辭其咎。

鄉原信郎更痛批，安倍晉三內閣處理鑽石公主號事件荒唐至極！船上有3000多位乘客，已知有人確診，政府卻沒及時有所作為，放任機組人員和乘客長時間待在密閉空間的船上，導致感染人數迅速增加，成為「船內監禁感染擴大事件」，引發國際輿論和國內專家的嚴厲批判，讓日本顏面無光。

探究日本政府何以會失能到這種程度，鄉原信郎直言，安倍內閣執政七年，其官僚的龐大權力統治日本，為保自身利益，只要有弊案或不利政府的事情，內閣就會一貫隱蔽事實，沒有上緊發條要解決之意，久而久之，內閣走向「無能化」，毫無任何應變能力。

鄉原信郎表示，安倍政府處理之前的森友加計學園弊案，荒腔走板就算了，因為沒有對人民造成任何損害或損失。可新冠肺炎不同，若政府還沒任何措施防控，只會讓更多的日本國民生命危在旦夕。但是看到現在安倍內閣的應對，鄉原感到只有絕望，因為至今，安倍內閣只顧政權的維穩，維護日本人民生命，他已全然無任何期待。

鄉原坦言，為了國民的生命安全，現在的安倍政府除內閣總辭外，別無他法，之後建立超越黨派的大聯合政府來解救日本當前的疫情危機。

(中時電子報)