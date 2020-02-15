台北市長柯文哲昨被追問「學姊」黃瀞瑩回任市府副發言人遭質疑內定一事，柯文哲以「心中有大變，看什麼都是大便」回應，被認為柯失言。柯文哲心腹、民眾黨立委蔡壁如今受訪表示，質疑這件事情太過份，要是她也會有情緒，但罵到大便，這情緒太大了。

民眾黨團日前決議以「一憲二法」方式下修公民權至18歲，不過外界對於民眾黨團主張陌生，黨籍立委邱臣遠、蔡壁如今前往228公園晨跑，宣傳優先法案「公民權年齡下修至18歲」，蔡壁如說，她目前已爭取熟識立委的支持，下周一開始將到每位立委辦公室親自拜會請託。

針對黃瀞瑩人事案遭質疑內定，柯文哲昨以大便論回應引發爭議，對此，蔡壁如緩頰，一件事情吵這麼久，也許長官有情緒，不認為柯文哲失言，但罵到大便，這情緒也太大了。

蔡璧如強調，機要任用不像一般的約聘雇跟公務員，符合銓敘部標準，首長同意簽字即可，所以去質疑聘用過程太過份了，要是她遇到同樣的事情也是會有情緒。

(中時 )