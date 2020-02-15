世新大學公廣系大一李姓港生透過視訊，對外說明住在世新會館內的隔離情況。（世新大學提供／李侑珊台北傳真）

部分港澳生因防疫需要而正在校隔離14天，清華大學與世新大學兩名港生皆表示，學校提供的食宿都很好，也會協助購買生活備品，但十多天無法與人面對面互動，只能在密閉房間1人待著，真的有點辛苦，不過還是會輕鬆面對，多看電影，或請學校幫忙借書，充實這段時間的生活。

清華大學資工系三年級港生黃暉強表示，從下飛機抵台到校之後，以及住到清大宿舍「清齋」，學校在食宿等各方面的照料都很齊全，而目前住在「清齋」的清大港澳生共有42人，其中也包含他自己，身為港澳生聯誼會會長，也擔任起同學與學校之間的聯繫工作，傳達雙方的想法並完成需求。

目前在校隔離到第3天，黃暉強說，剩下還有10多天，不否認時間確實很漫長，「才過幾天，就覺得很辛苦」，為度過時間，請學校幫忙借書來看，也請沒有受到隔離的港澳生聯誼會成員幫忙，不定時添購生活必需品。

黃暉強也提到，他原本是在校外租房自住，回台並回到租屋處後，社區鄰居看到港澳生，不少人感到焦慮，甚至要求他們離開社區，才會到清大居住並接受隔離，「當初不免有些無奈」，不過他考量到父母若知道此事，一定會非常擔心，這段經過與在校隔離，因此沒有與爸媽提起。

世新大學公廣系大一李姓港生則說，回台前就接獲通知要隔離14天，所以在心情上都有準備，回台後則住進世新會館，房間有網路與電視，無聊的時候就與同學用電話聊天，學校準備的三餐也都很豐盛，目前有吃到韓式拌飯與珍珠奶茶，需要生活配品時，老師也很熱心幫忙，很快將所需品送達。

李姓港生還特別提到，警衛伯伯還特別勉勵被隔離的港澳生，向學生說：「沒事，14天很快就會過去，加油撐住」，即便話只說一小段，卻讓她覺得很感動。

(旺報 )