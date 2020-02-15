彰化分局三名巡邏員警在昨天西洋情人節傍晚，路過彰化火車站前商圈的台灣大戲院騎樓前，受理民眾報案，當街圍捕一隻從火鍋店溜出來、活生生的大紅蟳。（翻攝臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市火車站前廣場出現三名員警團團圍捕一隻活螃蟹，影片上傳臉書社團「彰化人大小事」後，引發網友熱烈討論，眾人笑翻。

竟然有逃犯在大街上橫行逃亡？臉書社團「彰化人大小事」昨天貼出一則影片，三名員警在彰化火車站前團團轉圍著一隻大螃蟹滿街跑，不時還傳來路人笑聲，員警出動甩棍強力抵住蟹鉗才順利完成「圍捕」，彰化分局警備隊長葉柏志表示，推測是從附近餐廳廚房逃出，目前冰在分局冰箱冷凍庫，呼籲失主出面認領這個「活體失物」。

昨天是西洋情人節，不受新冠肺炎疫情影響，許多餐廳都出現過節慶祝人潮，不少名店甚至出現客滿須候位的排隊人龍；民眾忙著慶祝甜蜜情人節，但彰化分局中正派出所三名員警傍晚用餐時間卻在火車站前廣場，當街忙著圍捕逃亡的「蟹逃犯」。

彰化市火車站前廣場出現三名員警團團圍捕一隻活螃蟹，影片上傳臉書社團「彰化人大小事」後，引發網友熱烈討論，眾人笑翻。

影片中顯示路過民眾站在騎樓下看好戲，三名員警團團包圍這隻大螃蟹，湊近一瞧發現是活生生的「紅蟳」兩隻大大的蟹鉗緊緊抓住路旁排水溝蓋，還不時高舉揮舞自衛，最後員警以警棍合力壓制，輕鬆從旁蟹背部抓起，大喊「狀況解除」，圍觀女學生還忍不住稱，「好好笑，警察居然還要當街抓螃蟹。」

葉柏志說，火車站前商圈昨日人潮洶湧，有在台灣大戲院旁咖啡廳騎樓喝咖啡民眾，意外發現街上竟出現一隻「蟹逃犯」橫行逛大街，因不知如何處理，剛好巡邏員警經過，被民眾攔路通報處理，員警三人哭笑不得，但也順利完成民眾給的任務。

逗趣過程被路過網友錄下，影片上傳臉書社團「彰化人大小事」，引發網友熱烈討論；當時原本民眾要求放生，但由於台灣大戲院對面就是一家火鍋店，主打活螃蟹火鍋，警方推測這隻超過一斤重的大紅蟳，應該是餐廳食材廠商運輸送貨過程不慎被逃脫，居然還能橫越馬路到從火鍋店門口逃到戲院騎樓來，雖僥倖沒變成情人節大餐，不過終究還是在劫難逃，被員警帶回分局關入冰箱冷凍庫。

葉柏志指出，這隻螃蟹為活體拾得物，研判是從附近的火鍋店「火鍋世家」逃出，已主動聯絡店家，提醒業者出面前來認領。

兩段影片網址：

https：／／youtu.be／Lj3xMaO2v-w

https：／／youtu.be／zREwLesZJps

(中時 )