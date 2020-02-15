雲林虎尾章太太一家到越南玩，下榻的飯店設備完善，有大花園，他們被誤認為陸客，被升等住獨棟別墅。（章太太提供／許素惠雲林傳真）

新冠肺炎蔓延全球，各國觀光產業大受衝擊，台灣疫情目前控制得宜，但大多數人民仍減少出遊，飯店業者也人人自危，遇客人要求退訂，尤其是因發燒、咳嗽等症狀，都毫無猶豫地全額退訂；有人出國玩，也因被誤認為陸客而被飯店主動升等到獨棟別墅，飯店業者表示，疫情襲捲，雖然業績大挫，但若不慎接待到病患，不但全飯店都得隔離，還要消毒，很可能得不償失，還是小心一點為妙。

雲林北港黃小姐上周訂宿花蓮某大飯店及知名民宿，今天原本要和3友人去花蓮玩，以信用卡一次付清房費，因疫情發燒，影響遊興，於是去電向飯店說要退宿，業者表示無法退費，她再打第二通說因為2個感冒，1個發燒，結果飯店立即同意全額退訂。

民宿原規定住房前3天退訂才能退費，但黃小姐是在2天前才退房，原本不能退錢，但業者聽到客人發燒，便同意全額退費，僅收250元手續費。

另住在虎尾的章太太全家上周前往越南玩，飯店接待人員看到是他們是華人面孔，態度顯得畏縮，再看到護照上的英文有CHINA，更是疑慮，雖然他們一直解釋來自台灣，業者為安全起見，最後還是主動將他們升等住進獨棟別墅，一開門就有超大游泳池，一家人無奈地自我解嘲「因禍得福」。

飯店飯店業者表示，疫情襲捲，雖然業績大挫，接待到確診或疑似病患，不但全飯店人員都得遭隔離，還要消毒，很可能得不償失，還是小心一點好。

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(中時 )