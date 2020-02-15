新型冠狀病毒持續延燒，不僅擾亂企業營運，政府宣達延後開學政策，不少員工近期開始請防疫假，為讓民眾安心在家，兼顧健康及工作，亞太電(3682)推出系列「抗疫科技」服務，且根據統計，BOSS++雲視訊服務推出至今申辦量成長2成，而SHARP空氣清淨機等防疫相關產品，申辦量較上月大幅成長3成。

因應抗疫期間，亞太電推出一系列包含「SAFE++智慧溫感偵測系統」，運用AI快速偵測溫度，體溫超過設定溫度，將會即時進行告警及通報；推出空氣守門員-SHARP空氣清淨機專案價優惠，搭配亞太電壹網打勁購機方案，月付596元起，即可0元帶走多款空氣清淨機，在疫情資訊爆炸期間，「GT飽讀電子書」也推出「健康專區」，讓用戶掌握正確防疫知識；也結合雲端及行動科技的「BOSS++雲視訊」，可以隨時隨地進行多功能視訊會議，請防疫假工作不耽誤。

亞太電信表示，疫情爆發第一時間，亞太電率先投入「抗疫」，推出BOSS++雲視訊服務，希望透過科技的便利，快速幫助企業進行遠距辦公，將因疫情導致營運的影響降到最低，推出至今申辦量成長2成，而SHARP空氣清淨機等防疫相關產品，申辦量較上月大幅成長3成。

本次新型冠狀病毒，溫度檢測成為守護民眾的第一道防線，亞太電結合AI溫感，利用紅外線熱影像功能，進行非接觸式溫度監控，在多人出入的場合，透過SAFE++提供最可靠的解決方案，快速篩檢出發燒疑慮對象，減低人群聚集交叉感染之風險。就企業客戶來說，亞太電為幫助企業方便在家遠距辦公，降低員工出門增加感染機率，亞太電推出「BOSS++雲視訊」服務，與會者只需下載「BOSS++雲視訊」APP，輸入會議室ID，即可快速進入雲端會議，更首創計日型資費，疫情期間提供8折優惠。

(時報資訊)