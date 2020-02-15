2020年仁寶(2324)於德國iF設計獎中再次展實力，從全球56個國家7,000多項參賽作品的角逐中，再刷新紀錄，超越2019年之13件得獎作品，今年更乘勝追擊勇奪18項設計獎座，其中再次囊括iF設計獎最高榮譽的「金質獎」-得獎作品「Smart Conference」提出多重AI便利性能的先進視訊會議解決方案，這也是仁寶連續第三年獲得「金質獎」，象徵最高卓越創意的殊榮。仁寶全球企業創新競爭力排名也躍升至第11名。

仁寶總經理翁宗斌表示：「IT是一個特別具挑戰性的產業，在如此競爭的情況下，我們不僅須具備高效率與效益性，還要力求創新性和創造力。贏得iF設計大獎對於仁寶是別具意義的，因為它向我們的合作夥伴及客戶證明，仁寶具備優質與富有遠見的設計能量。」

此次獲獎的18件設計作品，在產品設計(Product Design)類別的電腦項目(Computer)中，以獲頒金質獎的「Smart Conference」為首，依序包括「ARMER」、「BendStudio Arc」、「Cornerstone」、「Duo360」、「Duo360 X」、「Envision Lite」、「FlexBook」、「FullVision」、「Nadia」、「Pivobook」、「Pontus」、「VA 360」、「Voyager」 及「ZipBook」；同類別中還包括電競功能主軸的作品「Dynadeck」及「GEMINI」。此外，在專業概念(Professional Concept)類別的健康項目(Health)中，作品「Airy」也榮耀入列。

iF設計大獎迄今年已舉辦67屆，本次iF設計之夜頒獎晚會計於5月4日首次於德國柏林的腓特烈皇宮劇院(Friedrichstadt-Palas)舉辦，所有得獎作品也將於2020年5月2日至10日間，在柏林Moskau展示。

(時報資訊)