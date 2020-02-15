新冠肺炎持續延燒，各單位也將防疫視為第一要務，總統蔡英文表示，在防疫期間，除了政令的落實，防疫物資的籌備也不可或缺，因此她除了上週參訪台灣康匠口罩工廠外，昨日蔡英文也至台灣菸酒公司的隆田酒廠，了解酒精生產的情況。

為了這次的防疫，蔡英文指出，台酒的丁彥哲董事長在疫情爆發時，立刻調整產線、協調客戶，全力供應防疫用的酒精。不只是隆田酒廠，台酒的屏東酒廠、花蓮酒廠、台中酒廠及宜蘭酒廠，都會陸續投入生產，增加產能，維持每天生產20萬瓶75度防疫酒精的目標。蔡英文強調，無論是口罩，還是酒精，都是我們生活中最需要的防疫物資。她也相當有信心，關於台灣製造的產量，會越來越穩定，她也提醒民眾不要囤貨，「讓有需要的人可以買到，這才是對防疫最大的幫助」，蔡英文也大讚台酒的員工，「跟所有第一線的防疫人員一樣，都是台灣的防疫英雄」。

防疫視同作戰，蔡英文也呼籲，政府民間都應全力動員，讓台灣的防疫工作能夠確實落實，安全度過這一次的疫情。

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(中時電子報)