罷韓第二階段連署書確定衝破30萬！「Wecare高雄」今（15日）宣布，據綜合媒體報導，連署累計已達到30萬份的安全門檻，接著經中選會審核罷免書名冊後，等待宣布罷免韓國瑜的投票日時間。

(中時電子報)