歷史一刻 罷韓連署衝破30萬份！ 14:212020/02/15 中時電子報 陳弘美 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 罷韓連署。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 罷韓第二階段連署書確定衝破30萬！「Wecare高雄」今（15日）宣布，據綜合媒體報導，連署累計已達到30萬份的安全門檻，接著經中選會審核罷免書名冊後，等待宣布罷免韓國瑜的投票日時間。 (中時電子報) #30萬 #罷韓連署 #韓國瑜 #高雄市 也許您會感興趣 推薦閱讀 他看反罷韓4理由矇了！勸韓粉別自曝其短 09:262020/02/11 政治 曝高雄人暖舉！前高市府女官員3句話形容韓國瑜 11:582020/02/11 政治 隱匿染病去金芭黎舞廳跳舞 台商重罰30萬 12:252020/02/11 社會 因應肺炎 30萬人參加全國學生表演藝術競賽 團體賽暫停 19:432020/02/11 生活 30萬元飛了！染病台商上舞廳申訴喊冤「非故意」 衛生局照罰 22:002020/02/11 社會 30萬人次表演藝術賽 團體組喊卡 04:102020/02/12 社會新聞 不放過！30萬達標繼續簽 罷韓團體：嚇死他 09:302020/02/13 政治 《科技》高通台灣創新競賽起跑，總獎金30萬美元 16:142020/02/13 財經 罷韓真能成功？韓黑名嘴另類解析：未必 15:452020/02/14 政治 罷韓連署了嗎？ 名嘴一位高雄朋友竟這樣回應 23:322020/02/14 政治 政治熱門新聞 若罷韓成功 媒體人預言韓國瑜結局 - 政治 杏仁哥po夜市慘狀 韓粉轟：別扯韓國瑜後腿！ - 政治 罷韓網友貼這張圖：就是因為這樣才要罷免韓國瑜！ - 政治 命理師算陳時中官運 宅神聽完一驚：表示疫情... - 政治 罷韓連署了嗎？ 名嘴一位高雄朋友竟這樣回應 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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